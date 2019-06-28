ليفربول يتعاقد مع المدافع الهولندي فان دن بيرج

تعاقد ليفربول الانجليزي مع المدافع الهولندي فان دن بيرج بعد صراع قوي مع بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند الألمانيين وسامبدوريا الإيطالي وأياكس وآيندهوفن الهولنديين .
واستطاع الريدز ضم اللاعب مقابل 4.4 مليون جنيه إسترليني من نادي زفوله الهولندي في صفقة وصفتها الصحافة الإنجليزية بالمميزة،للموهبة التي يتمتع بها اللاعب الملقب بـ "الطفل فان ديك".
ويعد المدافع الشاب هو اصغر لاعب هولندي يشارك في الدوري الهولندي في آخر 60 عاما في عمر 17 عامًا حيث استطاع ان يحطم
والجدير بالذكر أن اللاعب شارك في الموسم الماضي في 15مباراة وأكدت الصحف الانجليزية أن اللاعب الهولندي سوف ينضم إلي فريق الشباب 23عاما علي أن يشارك مع الفريق الأول فيما بعد وسوف يخوض مع الفريق الأول معسكر الإعداد في الموسم الجديد.
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