رياضة | نابولي يحدد سعر بيع لاعبه إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد سعر بيع لاعبه إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن السعر الذي يريده نادي نابولي الإيطالي من أجل بيع فابيان رويز، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لريال مدريد.

ويرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع فابيان رويز في الصيف الجاري بعد مستواه المميز مع نابولي في الموسم الماضي.

واستطاع نابولي الحصول على خدمات رويز مقابل 30 مليون يورو من ريال بيتيس في الصيف الماضي ولا يوجد آية شروط جزائية في عقده مع الفريق الإيطالي.

وقال موقع أوك دياريو الإسباني، إن نابولي يتمسك باستمرار رويز مع الفريق في الموسم المقبل لكنه سوف يتخلى عنه حال وصول عرض بقيمة 100 مليون يورو.

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وشدد الموقع على أن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي لا يريد رحيل قطعة أساسية من تشكيلة فريقه في الصيف الجاري.

وكشف الموقع عن وجود رويز ضمن خيارات ريال مدريد حال فشله في ضم واحد من الثنائي بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان أريكسن من توتنهام في الصيف الجاري.

ويجد ريال مدريد صعوبة في ضم بول بوجبا بسبب رغبة مانشستر يونايتد في بيعه مقابل 160 مليون يورو وهو سعر لا يريد دفعه النادي الملكي لكن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق يصر على ضمه.

ويسعى نادي نابولي لتمديد عقد رويز ورفع راتبه السنوي في الفترة المقبلة بعد تألقه في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما مع إسبانيا واهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

ويأمل ريال مدريد في تدعيم خط وسطه هذا الصيف بسبب رغبة زيدان في بيع داني سيبايوس وماتيو كوفاسيتش بعد رحيل ماركوس يورنتي لاتلتيكو مدريد في الأيام الماضية.