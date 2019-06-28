رياضة | رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع يزيد البكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع يزيد البكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن تعاقده مع يزيد البكر، الظهير الأيمن لنادي الفيصلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "يزيد البكر أهلاوياً لأربعة سنوات مقبلة".

وشارك البكر مع الفيصلي في 22 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وتمكن من إحراز هدفًا فقط.

وبذلك يواصل الراقي تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما سبق له التعاقد مع خالد البركة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي.