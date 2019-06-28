رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ضياع صفقة البرسا الكبري ورد مثير على عودة نيمار وتفاصيل ضم جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ضياع صفقة البرسا الكبري ورد مثير على عودة نيمار وتفاصيل ضم جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 27 - 6 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 27-6-2019:-

برشلونة يلجأ لطريقة للتعاقد مع نيمار .. تعرف عليه

كشفت تقارير صحفية بريطانية إسبانية أن ​برشلونة​ سيكون قادراً على إعادة نجمه السابق البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا في حالة واحدة حتى مع نجاحه في ضم الفرنسي ​انطوان جريزمان​ نجم أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الحصول على خدمات نيمار الذي سيكلف خزينة برشلونة 200 مليون يورو سيكون عن طريق الاستغناء عن الفرنسي عثمان ديمبيلي بالإضافة إلى زميله البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ من أجل تمويل الصفقة.

كما أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة قدم عرضاً لباريس سان جيرمان لاعادة نيمار مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى فيليب كوتينيو.

"فلوس" برشلونة تحسم صفقتي جريزمان ودي ليخت

اعترف جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني بأن رغبة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هي العودة.

وقال كاردونير لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نتواصل مع نيمار ولم نتناقش في مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة.. ولكن أعلم رغبة اللاعب الكبيرة في العودة".

وأوضح نائب رئيس برشلونة أن غير مندهش من رغبة نيمار في العودة فهناك قبله من رحل وقاتل للعودة مثل سيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه.

وأضاف: "أتفهم أنّ كل لاعب لديه الطموح بالانضمام لبرشلونة حيث أفضل لاعب في التاريخ ولكننا نحاول الموازنة في سوق الانتقالات قبل التوقيع مع لاعبين مثل أنطوان جريزمان".

وتابع نائب رئيس برشلونة: "لا أحب الحديث عن ماتياس دي ليخت فالأمور لم تحسم بعد وأعلم أنّ الجمهور ينتظر الأخبار في سوق الانتقالات ولكن لابد من الموازنة بين الجوانب الفنية والميزانية للمضي قدمًا".

برشلونة يجهز عرضاً مجنوناً لضم نيمار

يحاول نادي باريس سان جيرمان، الاستفادة من رغبة برشلونة في إعادة البرازيلي نيمار لـ"كامب نو" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن إدارة ناصر الخليفي أخبرت برشلونة أن قيمة نيمار هي 300 مليون يورو، ورغم رفض إدارة برشلونة هذا الرقم لكن المفاوضات لا تزال جارية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نادي برشلونة يرغب في دفع مبلغ 100 مليون يورو بجانب وضع البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع خيار الشراء مثل صفقة كيليان مبابي.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي برشلونة لا تريد التفريط في خدمات ديمبلي وقد ترفض أي عرض مقدم له للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

أول رد رسمي من برشلونة على عودة نيمار

قال نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوردي كاردونير، إن النادي لم يسع لإعادة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك رغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى برشلونة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان عام 2017 في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (252 مليون دولار)، لكن تقارير في إسبانيا وفرنسا ذكرت أن النجم البرازيلي قد يعود إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل.

وقال كاردونير في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس، إن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن النادي لم يتحرك لضمه.

وقال كاردونير: "حسب ما أعلمه، برشلونة لم يتخذ أي خطوات من أجل التعاقد معه، كما أننا لم نبد رغبة في ذلك".

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وأضاف: "مجلس الإدارة لم يبحث الأمر، لكن هناك رغبة لدى اللاعب (للعودة إلى برشلونة)".

وقضى نيمار (27 عاماً) 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.

وخلال الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيراً من الإصابات كما واجه قضية تتعلق بتهمة اغتصاب، لكنه نفى الأمر في وقت سابق من يونيو (حزيران) الجاري).

انتهى الأمر.. ضياع صفقة برشلونة الكبري

بات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام، على مقربة من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، أن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ينتظر أن يوقع عقد لـ5 سنوات مقابل مبلغ قيمته 12 مليون يورو سنوياً بجانب المكافآت.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن الراتب الثابت لمدافع أياكس بـ8 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 مليون يورو كمتغيرات، وتحتاج الصفقة حالياً لوصول الطرفين لاتفاق.

وأوضحت الشبكة أن نادي يوفنتوس يحتاج للاتفاق مع أياكس على ضم الهولندي مقابل مبلغ لا يقل عن 75 مليون يورو، ويتم تقسيمها بين المبالغ الثابتة والمكافآت.

كما أكدت الشبكة أن دي ليخت لديه شرط وهو وضع بند كسر عقد بحوالي 150 مليون يورو وهو الأمر الذي رفض ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تنفيذه.

برشلونة يصدم نيمار بتعليق مثير للجدل

قال نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوردي كاردونير، إن النادي لم يسع لإعادة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك رغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى برشلونة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان عام 2017 في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (252 مليون دولار)، لكن تقارير في إسبانيا وفرنسا ذكرت أن النجم البرازيلي قد يعود إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل.

وقال كاردونير في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس، إن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن النادي لم يتحرك لضمه.

وقال كاردونير: "حسب ما أعلمه، برشلونة لم يتخذ أي خطوات من أجل التعاقد معه، كما أننا لم نبد رغبة في ذلك".

وأضاف: "مجلس الإدارة لم يبحث الأمر، لكن هناك رغبة لدى اللاعب (للعودة إلى برشلونة)".

وقضى نيمار (27 عاماً) 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.

وخلال الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيراً من الإصابات كما واجه قضية تتعلق بتهمة اغتصاب، لكنه نفى الأمر في وقت سابق من يونيو (حزيران) الجاري.

يوفنتوس يوجه صفعة قوية إلى برشلونة المُنهار

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، يقضي بحصوله على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، وجاري التفاوض حالياً مع ناديه أياكس آمستردام، لإتمام صفقة ضم اللاعب، وفقاً لما ذكرته قناة سكاي إيطاليا.

أشار المصدر في الساعات الأخيرة، إلى أن اليوفي يعرض على ليخت (19 عاماً) عقداً مدته 5 أعوام براتب 8 مليون يورو عن الموسم، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى في صورة متغيرات.

وأوضحت سكاي، أن "البيانكونيري" الذي يقوده ماوريسيو ساري، تقدم بذلك خطوة على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان مهتماً هو الآخر بضم اللاعب الهولندي.

وأضاف المصدر أن عقد اللاعب مع اليوفي سيشمل شرطاً جزائياً قيمته 150 مليون يورو.

وعقب التوصل لاتفاق مع دي ليخت، سيتعين الآن على وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، ونادي يوفنتوس، التفاوض مع أياكس لإتمام الصفقة التي قد تصل قيمتها 75 مليون يورو.