رياضة | بعد هدفه الرائع.. يوسف البلايلي يتحدث عن صعود الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه الرائع.. يوسف البلايلي يتحدث عن صعود الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫عبر يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة عقب فوز محاربي الصحراء على السنغال بهدف دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

‫وقال بلايلي عقب نهاية المباراة :"السنغال دائما كانت من المفضلين وهذه ليست آخر مباراة سنفوز بها".

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‫وأضاف "استعدادنا كان جيد للمباراة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة".

‫وتأهل منتخب الجزائر لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا بعدما فاز على السنغال بهدف نظيف، ليحتل صدارة المجموعة بـ٦ نقاط.