رياضة | بعد هدفه الرائع.. يوسف البلايلي يتحدث عن صعود الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه الرائع.. يوسف البلايلي يتحدث عن صعود الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة عقب فوز محاربي الصحراء على السنغال بهدف دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.
وقال بلايلي عقب نهاية المباراة :"السنغال دائما كانت من المفضلين وهذه ليست آخر مباراة سنفوز بها".
وأضاف "استعدادنا كان جيد للمباراة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة".
وتأهل منتخب الجزائر لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا بعدما فاز على السنغال بهدف نظيف، ليحتل صدارة المجموعة بـ٦ نقاط.