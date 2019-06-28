رياضة | المنافسة تشتعل على رئاسة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنافسة تشتعل على رئاسة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نصر النصر، عن تقديم ملف ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي، قبل غلق باب فترة الترشح الثالثة بساعات قليلة، ليشعل المنافسة على منصب رئيس النادي.

وكان صالح الأطرم، قدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس النادي العالمي منذ ساعات، ليكون أول المتقدمين لرئاسة النادي في فترته الثالثة والأخيرة، بعدما لم يتقدم أي مرشح في أول فترتين.

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وتضم قائمة الأطرم، عبدالعزيز العويسي نائباً، إلى جانب عضوية كلاً من: إبراهيم الحسينان،محمد الخريجي، محمد المساعد.

بينما تضم قائمة النصر، سعد عبدالله نائباً، إلى جانب عضوية كلاً من: وضيف الله العتيبي، فايز العنزي، منير حجيج، ناصر الجنيدي.

ويذكر أن رئاسة النصر ستحسم من خلال فحص القائمة الأولية للمرشحين، على مدار ثلاثة أيام بداية من 28 يونيو الجاري.