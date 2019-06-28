رياضة | منتخب تنزانيا يعود للتهديف في أمم إفريقيا بعد 39 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب تنزانيا يعود للتهديف في أمم إفريقيا بعد 39 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب تنزانيا في التقدم بهدف دون مقابل على نظيره منتخب كينيا خلال المباراة المقامة بين المنتخبين حاليًا، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا.

وجاء هدف منتخب تنزانيا عبر اللاعب سيمون ميسوفا بالدقيقة السادسة من زمن اللقاء، ليضع منتخب بلاده في المقدمة في ثاني مبارياته بالنسخة الحالية من أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام السنغال في المباراة الأولي.

ويعتبر هذا الهدف الرابع في تاريخ مشاركات منتخب تنزانيا ببطولة أمم إفريقيا، والأول له بالبطولة منذ 39 عامًا تقريبًا، حيث سبق وسجل المنتخب التنزاني 3 أهداف في مشاركته الاولي بالبطولة القارية عام 1980 شباك منتخبات مصر وكوت ديفوار ونيجيريا، وخرج من الدور الأول بالبطولة.