رياضة | رسميا.. الرجاء المطروحي يضم "جوهري" الترسانة بالميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الرجاء المطروحي يضم "جوهري" الترسانة بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع محمد السيد الجوهري ناشئ الترسانة لمدة 3 سنوات لتدعيم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

حضر التوقيع المدير الإداري لنادي الرجاء سليمان سنجاري وإسلام بغدادي وكيل اللاعب.

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وتعتبر صفقة الجوهري عاشر صفقات الفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين ومحمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، إيهاب فؤاد مدافع بترول أسيوط وعوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش وعادل السيوي لاعب دمياط وعلي جمعة لاعب شبان بدواي.

ومن المقرر أن يبدا نادي الرجاء فترة الإعداد يوم السبت 29 يونية استعدادا للموسم الجديد.