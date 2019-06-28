رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الريال يقترب من حسم صفقته السادسة ويهدد برشلونة في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الريال يقترب من حسم صفقته السادسة ويهدد برشلونة في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اهمام مانشستر سيتي بضم إيسكو نجم الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد يقترب من تشيلسي قبل نهاية الشهر

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​تشيلسي​ الإنجليزي لديه فرصة 5 أيام فقط من أجل حسم صفقة ​ماتيو كوفاسيتش​ نجم​ريال مدريد​ قبل بدء تطبيق عقوبة منع التعاقدات عليه في الثلاثين من يونيو الجاري.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الفيفا عاقب البلوز بمنعه من التعاقدات لفترتي سوق انتقالات بسبب التعاقد مع قاصرين وتبدأ العقوبة يوم الأحد المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأنه تم الإتفاق بين الناديين على انتقال كوفاسيتش مقابل 50 مليون يورو لكنه مازال هناك بعض التفاصيل في الصفقة مما أثار الشكوك حول ابرامها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع أن يتسلم ​فرانك لامبارد​ نجم الفريق السابق مهام تدريب الفريق وأنه حصل على الضوء الأخضر لضم اللاعب.

- تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي

كشف ​ليفربول​ جوليو يورينتي عم ​ماركوس يورنتي​ المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد عن سبب فشل انضمام اللاعب إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال جوليو يورنتي في تصريحات صحفية : " ليفربول كان من الممكن أن يوقع مع ماركوس إلا أنه كان لديه أولويات أخرى في السوق.

واختتم جوليو تصريحاته قائلاً : "أجريت اتصالات مع عدد من الأندية وليفربول كان واحدا منها، لكن الريدز لم يبدوا أي اهتمام، وحده أتلتيكو مدريد اتخذ أقوى خطوة وأقنعنا".

يذكر أن يورينتي انضم إلى ​أتلتيكو مدريد​ بعد موسم خاض فيه 12 مرة فقط مع ريال مدريد في ​الدوري الإسباني​.

- جوارديولا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد

نفى جوسيب ​جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي​ اهتمامه بالتعاقد مع​ ​ماركو أسينسيو​ نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة tribal football البريطانية عن الاهتمام بأسينسيو : "لا توجد فرصة لأن يوقع مع السيتي".

وعن اهتمامه ​برودريجو جويس نجم ريال مدريد الجديد​، اختتم جوارديولا حديثه قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عن الموضوع، سنرى، إنه لاعب رائع".

- نابولي يوجه صدمة لريال مدريد

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ​نابولي​ توصل لإتفاق مع نجمه الإسباني فابين رويز لتجديد عقده في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رويز ذو الـ21 عاما وافق على تجديد عقده حتّى عام 2024 مع زيادة على راتبه السنوي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن نابولي لجأ لتلك الخطوة بعد الأخبار التي أكدت رغبة ​ريال مدريد​ في الحصول على خدمات رويز نجم ريال بيتيس السابق والذي إنضم إلى نابولي في العام الماضي مقابل 30 مليون يورو.

- نجم ريال مدريد بديل سيلفا في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد وأنه يراه البديل الأفضل لخلافة ديفيد سيلفا في الفريق.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن جوارديولا مُصر على ضم إيسكو وأن ريال مدريد يرغب في الحصول على 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيسكو اللاعب المُفضل لجوارديولا وأن مسئولي السيتزنز يُتابعون عن قُرب وضع إيسكو في ريال مدريد خصوصاً بعد انضمام هازارد للملكي، حيث أصبح إيسكو بعيداً عن خُطط المُدرب زيدان الأساسية.‏

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان أخبر النادي أنه يُريد إستمرار إيسكو ولكن الإدارة بحاجة للمال وتنظر للعروض المُقدمة للاعب وحتى الآن المان سيتي لم يُقدم عرضاً.‏

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو الذي ينتهي عقده في 2022 لا يُريد الرحيل عن ريال مدريد ولكنه بحاجة للعب من أجل المشاركة بيورو 2020 ولا يوجد فريق أفضل من السيتيزنز له بعد ريال مدريد.

- ريال مدريد يخطف صفقة جديدة من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تعاقد ريال مدريد الإسباني مع لاعب الوسط الهجومي الشاب ألبرت سورو من صفوف نادي ريال سرقسطة بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف برشلونة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن دخول ريال مدريد في المفاوضات حول وجهة اللاعب للنادي الأبيض العاصمي مقابل 3 ملايين يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قرر ابلاغ ناديه برفض العرض المقدم من برشلونة ليجبر سرقسطة على بيع اللاعب لصفوف ريال مدريد، وسيتواجد سورو تحت قيادة زيدان في فترة التحضير للموسم الجديد ومن ثم تحديد اذا كان سوف يستمر اللاعب مع الفريق الأول في الموسم المقبل أو المشاركة مع فريق الكاستيا.

ريال مدريد سبق له أن ضم الياباني كوبو الملقب بميسي الجديد في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر رغم مفاوضات برشلونة لضم اللاعب لفترة طويلة مع ناديه طوكيو الياباني.

- اياكس يصدم ريال مدريد بشأن بيع فان دي بيك

صدم مسئولو نادي اياكس امستردام الهولندي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، بشأن سعر بيع فان دي بيك لاعب خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة دي تيليجراف، إن اياكس امستردام يريد مبلغا يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو، من أجل التنازل عن فان دي بيك.

وينتظر نادي ريال مدريد إنتهاء التعاقد مع بول بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وغلق صفقة فان دي بيك والذي يضعه مسئولي الأبيض كحل بديل في حال فشل صفقة بوجبا.

- ريال مدريد يسعى لحسم صفقته السادسة

ذكرت تقارير اعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب خط الوسط، بعد حسم 5 صفقات، مشيرة إلى أن النادي يستهدف الآن إغلاق صفقة لاعب خط وسط لكن هذه الصفقة تعتمد في المقام الأول على اللاعبين المغادرين هذا الصيف.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الاسبانية أن ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، ومن المؤكد أنّ النادي سيوقع مع لاعب واحد في هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الآن.

وكشفت الاذاعة الاسبانية أن هناك أسماء كثيرة مرشحة لتدعيم خط وسط الريال، لكن الأبرز حالياً أربعة أسماء وهم: الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أو الدانماركي كريستيان إريكسين جوهرة توتنهام الإنجليزي، أو الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي أو الهولندي فان دي بيك الذي برز هذا الموسم مع أياكس أمستردام.

وأضافت أن زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع بول بوجبا، ولكن هناك عدة مشكلات تقف أمام رغبته، أولها أن مانشستر يونايتد لا يريد بيع اللاعب، كذلك المقابل الكبير الذي سيطلبه النادي الإنجليزي للتفريط في لاعبه، فضلاً عن الراتب الكبير المنتظر للنجم الفرنسي.

وحسم ريال مدريد، حتى الأن خمس صفقات بالتعاقد مع اللاعبين: البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش والبرتغالي إيدير ميليتاو، والبرازيلي رودريجو جويس والفرنسي فيرلاند ميندي.

- مارسيلو: أتمنى أن يلعب دانى ألفيش فى مدريد ولا أعلم مستقبل نيمار

أشاد الظهير الأيسر البرازيلي "مارسيلو" ولاعب ريال مدريد الإسبانى بصديقه الظهير الأيمن البرازيلي "دانى ألفيش" ولاعب باريس سان جيرمان الحالى.

وقال مارسيلو، فى تصريحات صحفية :" بالطبع أتمنى أن ألعب مع ألفيش فى صفوف ريال مدريد فهو لاعب دائما ما يحفزك للفوز وللكفاح ولكن لدينا كارفخال وأعتقد أن ألفيش لا يريد اللعب فى مدريد.

بينما تحدث مارسيلو عن نينار دا سيلفا النجم البرازيلي أيضاً ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً :" أنني لا أعلم إن كان سيعود إلى إسبانيا أم يظل في باريس،، أنا صديقه وأتمنى له التوفيق ولكنى لا أعلم".

وكانت تقارير صحفية أشارت إن نيمار إقترب من العودة مجدداً لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

- ريال مدريد يستسلم أمام ناصر الخليفي

استسلم نادي ريال مدريد الإسباني أمم ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة كيليان مبابي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد قرر الانسحاب من الصفقة أمام تعنت ناصر الخليفي ورفضه رحيل كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد أجل المفاوضات لعام 2020 على أمل الفوز بالصفقة بأي شكل لرغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في حسمها.