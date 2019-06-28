رياضة | شيخة آل ثاني وبو دربالة فى تصفيات اختيار منتخب سوريا لكأس العالم للأيتام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخة آل ثاني وبو دربالة فى تصفيات اختيار منتخب سوريا لكأس العالم للأيتام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص المغربى عزيز بودرباله نجم منتخب أسود الاطلسي على مشاركة شيخة ال ثانى رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كاس العالم للأيتام لاختيار الفريق السوري الذى سوف يمثل بلده فى النسخة القادمة من كأس العالم للايتام الذى سوف يقام نهاية العام الحالى .
جاءت تصفيات منتخب سوريا بأحد الملاعب بمدينة 6 أكتوبر بحضور عدد كبير من الأطفال السوريين الذين شاركوا فى المباريات التى أشرف عليها النجم المغربى بودربالة وشيخة ال ثاني ومنحا الأطفال السوريين فرص طيبة لتقديم مهاراتهم الفنية داخل الملعب ولاذى شعروا بسعادة كبيرة للمشاركة فى هذه التصفيات التى سادها اجواء من المرح والسعادة بين الاطفال .
شيخة ال ثاني وعزيز بودربالة أطفأ أجواء من المرح والسعادة بالمشاركة فى مباراة مع الاطفال الذين حاولوا مجاراة لمسات ولمحات بودربالة الفنية والذى أحرز اكثر من هدف واستعاد ذاكرة الملاعب مما اسعد الاطفال السوريين الذىن لم يشاهدوه بالاضافة الى اللمحات الفنية التى اظهرتها شيخة ال ثاني والتى كانت تلعب من قبل فى ناشئ تشيلسي الانجليزي .
ومن جانبه أكد عزيز بودرباله على سعادته للمشاركة مع شيخة ال ثاني فى هذه التصفيات مؤكدا انه عمل خيري اجتماعي كبير يساعد على تاقلم الاطفال الايتام وينسجموا فى المجتمع ويصبحوا ايجابيين مؤكدا أنه يتمنى من جميع الرياضيين تدعيم هذه الفكرة التى تلقي قبول طيب نظرا لمنحها الاطفال فرصة لتقديم مهارتهم الفنية