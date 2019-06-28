رياضة | مفاجأة حول عودة نيمار إلى برشلونة من جديد

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن صفقة التعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

وكشف موقع Bleacher Report وفقًا لمصادر قريبة من نيمار، فإن اللاعب قد أكد للمقربين منه، وطاقم العمل معه، أنه سيعود هذا الصيف إلى نادي برشلونة.

وأوضح الموقع أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو غير نظرته في الأسابيع القليلة الماضية ولا يُعارض التوقيع مع نيمار.

وفيما يلي خمسة أسباب تجعل عودة نيمار للبارسا غير مستبعدة:-

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1- أندري كوري المقرب من عائلة نيمار.

2- نيمار يريد تغيير نمط حياته.

3- باريس فعل كل شيء لسعادة نيمار.

4- باريس لم يعد سجنا وغير معاملته مع النجوم.

5- صداقة نيمار مع ميسي وسواريز.