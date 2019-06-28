رياضة | محمد رمضان مديرا فنيا لنادي العاملين بغارب

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أعلن المركز الاعلامي لنادي العاملين بغارب، تعاقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد القمبور، مع محمد رمضان، مدرب نادي المقاولون السابق، لتولي قيادة الفريق فنيًا، خلفًا لأسامة يعقوب.

وسبق لمحمد رمضان ابن محافظة السويس، تدريب العديد من الأندية، أبرزها تدريب المقاولون العرب والداخلية، مدربًا عامًا، فضلاً عن توليه قيادة فريق الواسطى فنيًا، بدوري القسم الثاني، وسمنود، وجمهورية شبين، تحت قيادة أحمد الكأس.

وشارك فريق العاملين بغارب، الموسم الماضي في دوري القسم الثالث، بمجموعة الفيوم، وأنهى المسابقة بالمركز الرابع، وأعلن مؤخرُا في اجتماع مجلس إدارة منطقة البحر الأحمر لكرة القدم، رغبته في الاستمرار في مجموعة الفيوم الموسم الجديد.