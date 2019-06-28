رياضة | فالنسيا يتحرك لخطف صفقة ثانية من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يتحرك لخطف صفقة ثانية من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فالنسيا يُعيد دراسة خيار التعاقد مع رافينيا ألكانتارا لاعب خط وسط برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، فإن نادي فالنسيا جدد اهتمامه بلاعب البارسا رافينيا ، ومن الممكن أن تتم الصفقة قبل 30 يونيو ، لكن فالنسيا يريد تخفيض المبلغ الذي يطلبه البارسا وهو 15 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة نادي فالنسيا هي دفع مبلغ ثابت مقابل انتقاله ، مع وجود متغيرات يستحق دفعها في حال قدم البرازيلي أداء جيد في عامه الأول.

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ويفضل مدراء فالنسيا التوقيع مع رافينيا ، بينما يفضل المدرب مارسيلينو جارسيا تورال التعاقد مع دينيس سواريز

وكانت هناك اتصالات مستمرة بين برشلونة وفالنسيا في الأسابيع الأخيرة، حيث انتقل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن من برشلونة إلى فالنسيا ، بينما وصل الحارس البرازيلي نيتو إلى البارسا ، ويتحدثان الآن أيضًا عن دينيس سواريز ورافينيا.

تلقى البرازيلي رافينيا التصريح الطبي منذ بضعة أيام وهو متحمس جدًا للموسم المقبل ، ويعمل الآن على إثبات جودته.