انت الان تتابع منتخب "محاربو الصحراء" يروض أسود السنغال ويصل دور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فرحة جزائرية بعد الهدف

حقق المنتخب الجزائري انتصارا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 1-0، مساء الخميس، في إطار منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

ونجح المنتخب الجزائري باحتواء خطورة السنغال، المصنفة أولى على المنتخبات الأفريقية حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقدم "محاربو الصحراء" أداءا متميزا أمام السنغال، وسجلوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق يوسف بلايلي، الذي أنهى هجمة جزائرية منظمة، في الشباك السنغالية.

وقدم الأخضر الجزائري لمحات فنية جميلة خلال اللقاء، كما وقف خط دفاعه، بقيادة عيسى مندي وجمال بن العمري، سدا منيعا أمام هجمات السنغال، خاصة بعد أن تقدمت الجزائر بالنتيجة في الشوط الثاني.

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وبانتصارها الخميس، ضمنت الجزائر التأهل لدور الـ16، كما أصبحت على خطوة واحدة من تصدر المجموعة الثالثة، حيث تحتاج للتعادل فقط في مباراتها الأخيرة أمام تنزانيا.

وبالرغم من تسليط الأضواء عليهما قبل المباراة، إلا أن النجمين السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز، فشلا بالبروز خلال اللقاء المحموم، وكان السبب الرئيسي صلابة دفاعات المنتخبين في التعامل معهما.

وستشهد الجولة الأخيرة من المجموعة مواجهة الجزائر وتنزانيا، بينما تقابل السنغال كينيا، يوم الاثنين الأول من يوليو المقبل.