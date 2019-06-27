الان تتابع هيئة الرياضة تمدد فترة الترشح لمجلس إدارة النصر حتى الخميس المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي “النصر” حتى الساعة العاشرة من يوم الخميس المقبل.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت خطاباً من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وذلك لرغبة التشاور ومناقشة ملفات القوائم المرشحة.
وأضافت: “بناءً عليه تقرر تمديد فترة الترشح حتى الساعة العاشرة من يوم الخميس المقبل”.
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