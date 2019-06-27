الامارات | الجمهور يثق في تريزيغيه أكثر من صلاح بكأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يثق في تريزيغيه أكثر من صلاح بكأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عدد كبير من الجمهور المصري والعربي أن ينجح اللاعب محمود تريزيغيه في خطف الأضواء من هداف المنتخب المصري والدوري الإنجليزي محمد صلاح، مؤكدين ثقتهم في اللاعب خلال تصويت أجرته “الإمارات اليوم” على موقعي التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، وذلك بعد الأداء القوي الذي ظهر به اللاعب.

ورصدت “الإمارات اليوم” سؤال:” عقب تألقه في المباراة الأولى وأحرازه هدف الفوز في مرمى زيمبابوي وفوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة الثانية أمام الكونغو، هل يخطف محمود تريزيغيه الأضواء من النجم المصري محمد صلاح في بطولة #كأس_الأمم_الإفريقية_2019 ؟

وشارك في التصويت أكثر من 1200 مشارك وجاءت النسبة بشكل مبير لصالح محمود تريزيغيه بنسبة 68% من المشاركين مقابل 32% للاعب المصري محمد صلاح.

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وتعليقاً على التصويت قال أحد المتابعين: “تريزيغيه اللاعب المصرى ويمكن العربى الوحيد المتكامل فنيا وبدنيا ..سرعة مراوغة تهديف صناعة دفاى وهجوم شابوه تريزيغيه” وقال أخر: “خطف وخلص بصراحة صلاح خارج الفورمة حتى وان سجل بتحسه مشتت وما بقاتل على الكرة وما يبذل اي مجهود مثل زملاءه”، ورأى البعض أنه لا يجوز المقارنة بين اللاعبين كونهم في منتخب واحد”.

وتألق اللاعب تريزيغيه بشكل كبير في مباراتي المنتخب حيث أحرز هدف المباراة الأول وساهم في صناعة هدف محمد صلاح في المباراة الثانية بمهارة رائعة,