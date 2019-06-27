الامارات | جماهير ليفربول تتطالب بالتعاقد مع تريزيغيه لمساعدة صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تتطالب بالتعاقد مع تريزيغيه لمساعدة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب عدد من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، الإدارة بالتعاقد مع نجم المنتخب المصري ونادي قاسم باشا التركي محمود تريزيغيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدين أنه سيكون مساعداً جيداً لمحمد صلاح في النادي الإنجليزي، وتغنى الجمهور بموهبة اللاعب في المباراتين الأوليتين للمنتخب المصري، وصناعة الهدف للهداف محمد صلاح.

وظهر محمود تريزيغيه بمستوى رائع في مباراتي مصر أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر، وإتخذت جماهير ليفربول من الصفحة الرسمية للنادي بموقع "تويتر"، منبراً للأعلان عن رغبتهم في التعاقد مع محمود تريزيجيه ومزاملة مواطنه محمد صلاح ضمن صفوف الفريق.

ودخل محمود تريزيجيه دائرة إهتمامات العديد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة أبرزها مارسيليا وليون الفرنسيين بجانب جالطة سراي التركي.