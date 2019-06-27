شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الأطلس» تصطدم بـ«الأفيال» على «السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وعشاق الكرة الإفريقية بشكل خاص، نحو ملعب استاد السلام، لمتابعة المعركة الكروية الهامة، بين منتخبين من عمالة القارة السمراء، حيث يصطدم المنتخب المغربى، بنظيره كوت ديفوار، فى إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، فى بطولة الأمم الإفريقية، والتى من المقرر أن تنطلق عند السابعة مساء.

يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الفوز لضمان التأهل لدور الـ 16، حيث يحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد التغلب فى المباراة الأولى على ناميبيا، وبنفس رصيد كوت ديفوار الذى حقق فوزا مهما على المنتخب الجنوب إفريقى.

ويمر المنتخب المغربى بأزمة على مستوى الهجوم، حيث تراجع كثيرًا فى المباريات الأخيرة، وتأكد ذلك فى مواجهة ناميبيا، حيث غابت عنه الشراسة الهجومية، بدليل فوز الأسود عن طريق النيران الصديقة، وسيكون رينارد مطالبًا بإيجاد الحلول لمهاجمى المغرب، من أجل ترجمة الفرص إلى أهداف أمام ساحل العاج، وما زاد الأمر صعوبة شكوى خالد بوطيب مهاجم أسود الاطلس، من آلام الركبة ما أبعده عن المباراة.

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تمثل الإصابات صداعًا كبيرًا فى رأس المدرب هيرفى رينارد، منذ بداية معسكر المنتخب المغربى استعدادًا للبطولة القارية، وتأثر توازن الأسود بغياب اللاعبين المصابين فى مباراة ناميبيا، ويخشى أن يطول غياب مجموعة من اللاعبين، خاصة أن المنافسة الإفريقية، تتطلب حضور كافة اللاعبين وجاهزيتهم، وينتظر رينارد، عودة اللاعبين الذين عانوا من الإصابات، وأبرزهم يونس بلهندة ومروان دا كوستا ونصير مزراوى، الذين غابوا عن مواجهة ناميبيا.

ويرجح أن يظهر المغرب، بتشكيل مختلف أمام كوت ديفوار، ويفكر هيرفى رينارد مدرب الفريق فى الدفع بورقتى كريم الأحمدى ويونس بلهندة منذ البداية، فى خط الوسط، على حساب آيت بناصر وبوربيعة، كما سيضم من البداية لخط الهجوم اللاعب سفيان بوفال، والذى دخل بديلا أمام المنتخب الناميبى.

وعلى الجانب الآخر، أكد إبراهيما كامارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، أن هناك حالة ارتياح داخل صفوف المنتخب الإيفوارى، بعد الفوز على جنوب إفريقيا، وقبل مباراة المغرب القوية. وأضاف مدرب كوت ديفوار، أن فريقه نجح فى الخروج بشباك نظيفة وحصد النقاط الثلاث وهو الأمر الأهم من المواجهة الأولى بدور المجموعات، وذلك بفضل حماس ورغبته لاعبيه فى تحقيق الانتصار، أمام فريق قوى بحجم جنوب إفريقيا.

وشدد: «حصلنا على النتيجة التى نريدها، ولم نوفر مجهودنا للقاء المغرب، نلعب للفوز فى كل المباريات، وعندما نلتقى مع المغرب سوف نخوضها بكل قوة».