شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام: شراسة محاربي الصحراء تقودهم للتفوق على أسود التيرانجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ منتخب الجزائر دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد أن تغلب على منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في ثاني جولات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وتفوق المنتخب الجزائري على منافسه المباشر في المجموعة وأحد أبرز المرشحين للقب النسخة الحالية في المونديال الأفريقي، بعد مباراة متقاربة بين الطرفين، نجح خلالها محاربو الصحراء في اقتناص فوز غالٍ بفضل هدف من الجناح المهاجم يوسف بلايلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

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وكانت حيازة الكرة أكثر من نصيب المنتخب السنغالي الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 54%، لكن منتخب الجزائر كان أكثر خطورة من خلال صناعته 7 فرص تهديفية مقابل 5 فرص تهديفية للمنافس.

وتألق رياض محرز في المباراة وكان أكثر اللاعبين صناعة لفرص التهديف في المباراة (3)، وكان أكثر لاعبي منتخب الجزائر ربحًا للالتحامات (8)، وكان أكثر لاعبي منتخب بلاده تعرضًا للمخالفات مناصفة مع إسماعيل بن ناصر (4 لكل لاعب).

وحقق المنتخب الجزائري رقمًا غير مسبوق في هذه النسخة من كأس الأمم من حيث عدد المخالفات التي ارتكبها محاربو الصحراء، والتي وصل عددها إلى 33 مخالفة ضد لاعبي المنتخب السنغالي، وكان ساديو ماني صاحب النصيب الأكبر من عدد المخالفات بحصوله على 8 مخالفات نتيجة تدخلات لاعبي منتخب الجزائر، وارتكب الظهير الأيسر رامي بن سبعيني 8 مخالفات، لكن الرقم الأكبر كان من نصيب المهاجم بغداد بونجاح الذي ارتكب 9 مخالفات ضد لاعبي منتخب السنغال.

وعلى الرغم من تلقي منتخب أسود التيرانجا للخسارة إلا أن جناح ليفربول وبطل دوري أبطال أوروبا، ساديو ماني، تألق في ظهوره الأول في المسابقة بعد أن غاب عن المباراة الأولى بداعي الإيقاف، فنجح اللاعب في إكمال 4 مراوغات بشكل صحيح محققًا الرقم الأكبر للاعب في المباراة، وصنع ماني فرصتين تهديفيتين، وكان أكثر اللاعبين تعرضًا للمخالفات في المباراة (8)، وهو ثاني أكثر لاعبي المنتخب السنغالي لمسًا للكرة خلف الظهير الأيمن موسى واجي، وثاني أكثر لاعبي السنغال فوزًا بالالتحامات (11) خلف بادو ندياي (13).