شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الأداء يثير المخاوف على الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيب المنتخب الوطنى آمال الجماهير المصرية بعرض غير مقنع رغم فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين للاشىء أمس الأول فى ثانى مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتأهله رسميا إلى دور الـ16 وخرجت الجماهير الغفيرة التى حرصت على مؤازرة الفراعنة فى استاد القاهرة حزينة على الأداء الذى يدق ناقوس الخطر على مشوار المنتخب بالبطولة خاصة بعدما غابت الخطورة والفاعلية الهجومية للفريق فى الشوط الثانى الذى شهد سيطرة من المنافس الذى هدد مرمى الشناوى فى أكثر من مناسبة نتيجة ضعف المدافعين وفشلهم فى التعامل مع الكرات العرضية التى حاول لاعبو الكونغو استغلالها لهز شباك الشناوى، بجانب استمرار ضعف أداء مروان محسن الذى استمر فى التشكيلة الأساسية رغم صيامه عن التهديف وعدم قدرته فى عمل الفارق كرأس حربة للمنتخب، كما فشل أحمد حسن كوكا فى فرض نفسه بعد ظهوره بمستوى ضعيف بعدما حل كبديل لمروان، بينما اختفى دور وسط الملعب بشكل كبير خاصة فى الشوط الأول، فقد عانى منتخب مصر خلال عملية بناء الهجمات والخروج بالكرة من الخلف للأمام بسبب الرقابة اللصيقة التى فرضها مدرب الكونغو على صانع ألعاب الفراعنة عبدالله السعيد بالإضافة للسمة الدفاعية التى تغلب على أداء الننى وطارق حامد، وتساءلت الجماهير عن أسباب ظهور المنتخب بشكل متواضع رغم الدعم الجماهيرى الكبير وإقامة المباريات على أرضه، وطالبت الجهاز الفنى بوقفة قبل الدخول فى المباريات الصعبة بداية من دور الـ16، فيما وضح الغضب على خافيير أجيرى المدير الفنى الذى خرج متحفظا على أداء اللاعبين باستثناء محمود تريزيجيه وطارق حامد وحجازى، وشدد خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل مران أمس على ضرورة التخلص من الأداء الفردى ونقل الكرة بسرعة والربط بين كل الخطوط وتقديم عروض قوية تسعد الجماهير، خاصة أن الاستاد فى كل مباراة يشهد تواجد قرابة 75 ألف مشجع يأملون فى مشاهدة ممتعة للمباريات لتكتمل الفرحة بالانتصار، ووفقا لمصدر داخل المنتخب فإن المدير الفنى سيجرى تعديلات كبيرة على التشكيلة فى مباراة أوغندا المقررة الأحد المقبل فى ثالث جولات المنتخب بالبطولة وذلك لرغبته فى منح الفرصة للعناصر التى لم تشارك بعد تأهل الفريق للدور التالى وتصدره المجموعة برصيد 6 نقاط.

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من جهة أخرى حقق المنتخب عدة مكاسب من المباراة أبرزها نجاح محمد الشناوى، حارس المرمى، فى الحفاظ على الشباك أمام الكونغو الديمقراطية، ووصلت مصر إلى 41 مباراة بشباك نظيفة فى أمم إفريقيا من أصل 98 مباراة خاضها المصريون بنسبة 42%، كما أحرز أحمد المحمدى هدفه الثانى مع الفراعنة فى أمم إفريقيا بعد 9 سنوات من هدفه الأول فى شباك بنين عام 2010. وسجل محمد صلاح هدفه الدولى رقم 40 فى مرمى الكونغو الديمقراطية ليفصله هدفين عن ثان هدافى مصر التاريخيين حسن الشاذلى، وأحرز صلاح هدفه الثالث فى بطولات إفريقيا بعدما سجل هدفين فى نسخة 2017 بالجابون.

وخاض المنتخب تدريبا بدنيا صباحيا أمس فقط فى فندق الإقامة عقب مباراة الكونغو للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين على أن يخوض التدريبات الفنية اليوم الجمعة.

من جانبه، قال المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، إنه يهنئ الكونغو على العرض القوى وفى فترات كثيرة كان الضيوف أفضل خلال اللقاء وفى الشوط الثانى ظهر الفريق بتعب شديد مثلما حدث أمام زيمبابوى مؤكدًا أنه يبحث عن أسباب هذا التراجع ومحاولة اللعب على نفس المستوى خلال ٩٠ دقيقة. وأضاف أجيرى خلال المؤتمر الصحفى عقب مباراته أمام الكونغو: مصر نجحت فى السيطرة والتحكم على مجريات الأمور والفوز فى النهاية رغم تراجع الأداء ومصر باتت تمتلك ٦ نقاط فى صدارة المجموعة وسنعمل من الآن على التحضير للقاء أوغندا المهم فى الجولة الأخيرة. وشدد المدير الفنى على أنه يفكر حاليًا فى إشراك وجوه جديدة فى المباراة المقبلة بعدما ظهر الإرهاق على اللاعبين فى آخر مباراتين ولم يحدد الأسماء الذى سيدفع بها فى اللقاء الثالث حتى الآن. وأكد أجيرى أن المنافس لم يسجل وهو ما يؤكد تفوق دفاع مصر، ومن الطبيعى أن يتعرض الفريق للهجوم والأهم بالنسبة له عدم استقبال الأهداف، ومن الطبيعى أن فريقا خسر بهدفين يعمل جاهدًا على هز شباك المنافس والتراجع للخلف من أجل التأمين. وحول قضية عمرو وردة أكد أجيرى أن الفريق المصرى قوى ولا يقف على لاعب وشىء سيئ فقدان لاعب من العائلة والكل كان تركيزه فى اللقاء ولعب ٩٠ دقيقة بصورة جدية والمنتخب المصرى قوى ولا يقف على أى لاعب مهما كان اسمه، المنتخب سجل هدفين وكان بإمكانه تسجيل أكثر من ذلك لولا سوء الحظ. وحول تغييراته ومدى الفارق الذى تصنعه تغييراته أكد أنها تصنع الفارق بالفعل، ولا يعلم شيئا عن إمكانية إصدار بيان بشأن وردة من اللاعبين وعودته للمعسكر. من جهته، أكد هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب، أن أداء الفريق يتطور بشكل ملحوظ مباراة بعد مباراة. وأضاف رمزى: دفعنا بعلى غزال من أجل تأمين خط الوسط خاصة بعد أن قرر فريق الكونغو الدفع بأربعة مهاجمين للضغط علينا. وأتم رمزى: بنحارب على بطولة ومباراة أوغندا سوف نخوضها بجدية للصعود إلى الدور المقبل كأول المجموعة.