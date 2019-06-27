شكرا لقرائتكم حازم إمام وسيف زاهر ووائل رياض يحضرون عزاء والد ميدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حازم إمام وسيف زاهر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ووائل رياض لاعب الأهلى الأسبق على حضور عزاء والد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى لمصر المقاصة. وتوفي والد احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة ظهر الأربعاء الماضي.

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