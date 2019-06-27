منافس مصر المتوقع.. كينيا 0-1 تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة كينيا وتنزانيا في ختام مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.

منتخب كينيا خسر الجولة الأولى أمام الجزائر (2-0)، ونفس الحال لتنزانيا التي سقطت أمام السنغال بنفس النتيجة.

وينافس المنتخبان من أجل حصد النقاط الثلاث للمنافسة على التواجد ضمن دور الـ16.

ووفقا لنظام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة، فيما يتأهل أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

Advertisements

وإذا حافظ المنتخب المصري على صدارته للمجموعة الاولى، سيواجه صاحب المركز الثالث بأحد مجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وتتصدر الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم السنغال برصيد 3 نقاط، بعد فوز الخُضر بهدف على منافسه أسود التيرانجا، ثم تنزانيا وكينيا دون رصيد في ذيل المجموعة.

تفاصيل المباراة:

تقدم المنتخب التنزاني مبكرًا عن طريق اللاعب موسوفا في الدقيقة السابعة.

ونجح مايكل أولانجا التعادل لكينيا في الدقيقة 39، قبل أن يرد سماتا نجم تنزانيا سريعا ويحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 40، مستغلا خطأ الحارس في الخروج ليضعها في الشباك.