أبو تريكة: الجزائر أفضل منتخب عربي.. واستبعاد لاعب لأسباب أخلاقية أفاد الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق، بأن المنتخب الجزائري هو أفضل فريق عربي في أمم إفريقيا حتى الآن، وأبدى اعجابه بقرار جمال بلماضي المدير الفني للفريق بعد استبعاده لأحد اللاعبين لأسباب أخلاقية قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وقال أبو تريكة في تحليله لمباراة الجزائر والسنغال عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "الجزائر هو أفضل منتخب عربي في أمم إفريقا حتى الآن، وإضافة إلى ذلك هو أكثر منتخب تطورًا في الأداء بين المباراة الأولى والثانية."

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وتابع: "المباراة أمام السنغال كانت مواجهة بين فريقين من المرشحين للفوز باللقب، واستطاع المنتخب الجزائري أن ينتصر، وهو أمر جيد ويعبر عن قدرة الفريق وقدرة المدير الفني أيضًا."

وتحدث عن جمال بلماضي، واستبعاده للاعب الوسط هاريس بلقبلة قبل البطولة لأسباب أخلاقية: "هو رجل قوي، وصاحب قراره، واستبعاد اللاعب قبل بداية البطولة أمر جيد ورسالة إيجابية للاعبين."

واستطاع المنتخب الجزائري بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف أن يتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا.