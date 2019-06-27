محرز X ماني .. محارب الأغنياء يصطاد أسد التيرانجا مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب: بقميص أخر وفي أرض أخرى قاد الجزائري رياض محرز محاربي الصحراء لاصطياد أسود التيرانجا السنغالية بقيادة ساديو ماني بهدف نظيف ليأصل نجم مانشستر سيتي ورفاقه العقدة لرفقاء نجم ليفربول. السنغال لم تفز مطلقا علي الجزائر بكأس الأمم الأفريقية حيث خسرت مرتين وتعادلت مرة ولكن خسارة اليوم حملت منافسة خاصة. رياض محرز نجم مانشستر سيتي الأنجليزي وبطل البريميرليج تفوق مرة ثانية على منافسه ماني نجم ليفربول وصيف البريميرليج العام الماضي بعد المنافسة الشرسة بين الأزرق والأحمر التي انتهت منذ اسابيع بتتويج السيتزن. وتفوق محرز نتيجة واداء علي منافسه اللدود في معظم المواجهات الفردية التي جمعتهما ورصدتها عدسة الخليج 365 .

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