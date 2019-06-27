أهلا بيك في مصر والسويس.. فتاة ترسم بورتريه لـ"ساسي" إهداءً له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

يحظى اللاعب التونسي فرجاني ساسي بمحبة في قلوب السوايسة، رآها اللاعب في اللافتات التي رفعها أبناء المدينة تحمل اسمه، أثناء توجهه إلى بوابة استاد السويس، وفي المدرجات خلال مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة.

إحدى مشجعات "ساسي" في السويس استغلت موهبتها في الرسم، وصنعت له لوحة بورتريه بقلم الفحم، ودونت عليها "أهلا بيك في مصر والسويس"، والتي انتهت منها قبل 3 أيام.

"حاولت أوصلها ليه لكن معرفتش" تقول شمس محمد، حاصلة على بكالوريوس تجارة، لافتة أنها موهوبة بالرسم وفي سبيل سعيها لتوصيل اللوحة للاعب نسور قرطاج، بعدما علمت أن إحدى صديقاتها ضمن المجموعة المسؤولة عن التنظيم بمقر إقامة المنتخب التونسي في أحد منتجعات العين السخنة.

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"سلمت صاحبتي اللوحة وطلبت منها توصلها لـ ساسي" تحكي شمس، مشيرة إلى أن صديقتها أرسلت لها مساءً صور للاعب وهو ممسك باللوحة، وكانت سعيدة للغاية بوصولها وما رأته باديًا على وجهه في الصورة.

وعن اختيار صورة اللاعب فرجاني ساسي لرسمها، قالت ابنة السويس، إنه لاعب بمنتخب عربي يشارك في البطولة، كما أنه محترف بنادي الزمالك، قائلة "كنت عايزه أقدم له هدية أو تذكار من السويس قبل أن تنتهي مباريات المجموعة الخامسة".

وذكرت "شمس" إن اللاعب أهداها صورة شخصية عليها توقيعه كتذكار لها، معربة عن سعادتها باهتمام اللاعب ومبادلته التذكار بأخر لها.