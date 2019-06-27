"اللي ملوش في التشجيع.. يصمم".. فوزي يصنع تيشيرتات المنتخب لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير- شروق غنيم:

لم يكن يعلم فوزي سيد أية تفاصيل عن مباراة المنتخب بالأمس، من يواجه؟ في أي مجموعة؟ كيف تبدو تفاصيل البطولة؛ لا يعلم سوى أن مصر تستضيفها على أرضها، لذلك استعد جيدًا للحدث بما يفهمه "أنا مليش في الكورة، بس بحب التصميم على التيشيرتات".

قبل عامين بدأ الشاب العشريني عمله في المجال؛ اقتصر دوره على بيع التيشرتات أونلاين، لكنه تعلم كيفية خلق تصميم لكل شخص حسب طلبه "أو مثلًا محل جديد فاتح يطلب مننا نعمل اللوجو بتاعه"، ظلت طاقة التصميم بداخله حتى خرجت منذ شهرين "لما سيبت المكان ده وعملت شغل لوحدي".

أعّد خريج كلية الآداب مكانًا صغيرًا لكن يصلح ليكون محال تجاري، فيما ألحقه بورشة بداخلها ماكينة طباعة، ولمدة ساعة عكف على تصميم شكل يلائم بطولة الأمم الأفريقية، باستقر على شكل بسيط، ين جناحين كتب اسم مصر باللغة العربية فيما ذيلها بكلمة أفريقيا 2019 "الأجنحة بتعبر عن الانطلاق، وحبيت أكتب السنة عشان تبقى ذكرى لأي حد قدام وقت البطولة إمتى".

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على أبواب ستاد القاهرة حضر الشاب العشريني لأول مرة "عمري ما نزلت الشارع أبيع"، احتضنت كل يد تيشيرت، فيما أخذ ينادي على المارين، بدا الأمر غريبًا عليه حتى اعتاده بعد عدة ساعات. كان المكان مكتظًا بالبائعين، أعلام، فوفازليلا، تيشيرتات، كله يهتف في الوقت ذاته لبيع ما لديه، انغمس فوزي في الأجواء "كنت قلقان في الأول شوية بعدين حسيت بانطلاقة أنا كمان وأنا ببيع".

اختيار المكان لم يكن عشوائيًا لفوزي "البوابة دي اللي بيدخل منها فئة التذاكر العالية، بما إن السوق مريّح شوية قولت دول اللي ممكن يشتروا مني"، من أجل مباراة الأمس التي فاز فيها المنتخب المصري 2 مقابل لا شئ على نظيره الكونغو، أنتج الشاب العشريني 50 تيشيرت فقط "عشان أجِس نبض الشارع الأول عامل إزاي"، لكنه يخطط أن يكون إنتاجه غزيرًا الفترة المقبلة، وأن يوسع دائرة البيع "هنزل حتى قبل الماتشات عند شبابيك التذاكر أو الأماكن اللي بيتواجد فيها المشجعين".

