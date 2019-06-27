لاعب برشلونة يصل مصر ويعلن دعمه لثلاثة منتخبات في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا، عن دعمه لثلاث منتخبات في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وهي الجزائر، السنغال، وموريتانيا.

تواجد عثمان ديمبلي في مصر لمتابعة بطولة أمم إفريقيا وإلتقطته الكاميرات لأول مرة أثناء الدخول مباراة السنغال أمام الجزائر باستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي).

وقال اللاعب في فيديو قصير أثناء التواجد في استاد 30 يونيو: "سوف أشجع 3 منتخبات في البطولة هي الجزائر، والسنغال وموريتانيا."

وولد ديمبلي في فرنسا لأم فرنسية من أصول سنغالية، وموريتانية فيما جاء والده من أصول مالية.