الجزائر يفك شراكته مع السنغال ويتصدر مجموعته

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ فريد قطب:

فاز منتخب الجزائر أمام نظيره السنغالي بهدف نظيف سجله لاعبه محمد يوسف بلايلي في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده إلى النقطة 6 في صدارة مجموعته وضمن التأهل بصورة رسمية للدور التالي، بينما توقف رصيد السنغال عند النقطة 3 في المركز الثاني.

وكان الفريقيان قد دخلا اللقاء وفي رصيدهم 3 نقاط بعد فوز كل منهما بالجولة الأولى.

وشهد تشكيل الجزائر تواجد المحترف في صفوف مانشستر سيتي رياض محرز أساسيًا كما عاد ساديو ماني للمشاركة مع السنغال بعد انتهاء إيقافه في المباراة الافتتاحية.

وإليكم ملخص المباراة:

انطلاق المباراة

بداية سريعة للمباراة بهجمة قادها ساديو مانيه لمنتخب الجزائري ولكن انتهت بيد حارس مرمى الجزائر.

في الدقيقة 15 حصل منتخب الجزائر على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء منتخب السنغال سددها يوسف البلايلي في يد الحارس.

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في الدقيق27 كاد بغداد بو نجاح تسجيل الهدف الأول للجزائر بعدما نجح في تخطي حارس مرمى السنغال ولكن الدفاع أخر الكرة قبل أن يسجل.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات المباراة مع سيطرة متبادلة للفريقين.

وفي الدقيقة 45 كادت تصويبة بغداد بو نجاح تسكن شباك حارس السنغال ولكنه تصدى لها.

وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني، أحرز يوسف البلايلي هدف التقدم للمنتخب الجزائري، بعدما تلقى كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، ليسددها قوية في الشباك السنغالية.

في الدقيقة 70 قاد رياض محرز هجمة تجاه مرمى السنغال راوغ به أكثر من لاعب قبل أن تمر تصويبته الصاروخية بجوار القائم الأيسر.

مرت خمس دقائق أخرى سريعة شهدت تبادلًا للهجمات الخطرة بين لاعبي الفريقين.

مرور 80 دقيقة من عمر المباراة ولازل المنتخب الجزائري متقدم بهدف نظيف.

في الدقيقة 89 كاد يُسجل بغداد بو نجاح يٌسجل في مرماه بالخطأ حينما حاول تشتيت ركلة حرة ثابتة نُفذت من يسار الملعب ولكنها مرت أعلى مرماه.

انتهاء الوقت الأصلي من المباراة والحكم يحتسب 3 دقائق كوقت بدلًا من الضائع.