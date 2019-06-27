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ليفربول يتعاقد مع الهولندي فان دن بيرغ

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Alaa Ali 0 تبليغ

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تعاقد بطل أوروبا مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ، من نادي زفوله الهولندي.

لم يكشف النادي عن مدة العقد، لكنه وصفه بـ “طويل الأمد” في حين بلغت قيمة الانتقال 1.3 مليون جنيه إسترليني.

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله: “ليفربول بالنسبة لي أكبر ناد في العالم، حلم أصبح حقيقة، أتطلع قدماً للعب في صفوفه”.

وتابع: “أعتقد بإنه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي، وآمل في خوض العديد من المباريات”.

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