نائب رئيس برشلونة يكشف موقف النادي من نيمار

قال نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوردي كاردونير، إن النادي لم يسع لإعادة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك رغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى برشلونة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان عام 2017 في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (252 مليون دولار)، لكن تقارير في إسبانيا وفرنسا ذكرت أن النجم البرازيلي قد يعود إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل.

وقال كاردونير في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس، إن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن النادي لم يتحرك لضمه.

وقال كاردونير: “حسب ما أعلمه، برشلونة لم يتخذ أي خطوات من أجل التعاقد معه، كما أننا لم نبد رغبة في ذلك”.

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وأضاف: “مجلس الإدارة لم يبحث الأمر، لكن هناك رغبة لدى اللاعب (للعودة إلى برشلونة)”.

وقضى نيمار (27 عاماً) 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.

وخلال الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيراً من الإصابات كما واجه قضية تتعلق بتهمة اغتصاب، لكنه نفى الأمر في وقت سابق من يونيو (حزيران) الجاري.