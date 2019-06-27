أتلتيكو مدريد يطلب لاعب آخر من فريق زيدان

أكدت صحيفة آس أن أتلتيكو مدريد طلب من ريال مدريد ضم لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز.
ريال مدريد رفض فكرة رحيل خاميس لنابولي مقابل 10 ملايين لمدة موسم على سبيل الاعارة بجانب دفع 30 مليون يورو لشراء الاعب في الصيف.
ويصر نابولي على الضغط من اجل انتقال الكولومبي بناء على رغبة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي لكن دخول أتلتيكو مدريد في الصراع قد يحول وجهة اللاعب.
ويفضل خاميس فكرة البقاء في العاصمة الإسبانية مدريد على حساب الذهاب للعب في صفوف نابولي تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.
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