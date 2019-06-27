برشلونة يمتلك فرصة لضم دي ليخت من يوفنتوس!

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سوف يمتلك فرصة التعاقد مع قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت من صفوف يوفنتوس. ويقترب يوفنتوس من ضم دي ليخت من صفوف أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو وبعقد لخمس سنوات مقبلة. ووفقا للصحيفة فإن اللاعب الهولندي الدولي اشترط وضع بند يتيح له بالرحيل عن تورينو مقابل 150 مليون يورو. ويمكن لبرشلونة ضم دي ليخت مقابل 150 مليون يورو في صيف 2020 المقبل في حال أراد ضم اللاعب ووافق دي ليخت على فكرة الذهاب الى كامب نو.

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