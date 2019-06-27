مجلس الإدارة يوافق على تكوين فريق سيدات لليد بالدرجة الأولى

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الموافقة على تكوين فريق درجة أولي لسيدات كرة اليد وتصعيد فريق 2000 للدرجة الاولي. الاولي. كما تمت الموافقة على تعيين قاسم ابراهيم مديرا فنيا لفريق يد 2000 وسيتم تدعيم الفريق ببعض العناصر المميزة للمنافسة علي البطولات. الجدير بالذكر ان تكوين فريق درجة اولي سيدات لكرة اليد تم تفعيله في عهد المستشار مرتضى منصور بعد ان تم تفكيكه في عهد ممدوح عباس.



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