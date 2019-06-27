مجلس الإدارة يوافق على تكوين فريق سيدات لليد بالدرجة الأولى

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الموافقة على تكوين فريق درجة أولي لسيدات كرة اليد وتصعيد فريق 2000 للدرجةالاولي.
كما تمت الموافقة على تعيين قاسم ابراهيم مديرا فنيا لفريق يد 2000 وسيتم تدعيم الفريق
الجدير بالذكر ان تكوين فريق درجة اولي سيدات لكرة اليد تم تفعيله في عهد المستشار مرتضى منصور بعد ان تم تفكيكه في عهد ممدوح عباس.
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