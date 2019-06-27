بيكهام يساند منتخب انجلترا للسيدات أمام النرويج

حرص ديفيد بيكهام نجم الكرة الانجليزية السابق على مساندة المنتخب الانجليزي للسيدات اليوم في ربع نهائي كأس العالم في مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم في مواجهة النرويجالتي أقيمت اليوم على ملعب ستاد أوسيان. ودائما ما يحرص النجم الانجليزي على مساندة المنتخبات الانجليزية في جميع المباريات المهمة.

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