محمد صبحي يرفض الانتقال إلى أسوان

رفض محمد صبحي حارس مرمى فريق الإسماعيلي السابق، التوقيع لنادي أسوان والتواجد مع الفريق في الموسم الجديد. مع الفريق في الموسم الجديد. ويحتاج أسوان لحارس مرمى خبرة خاصة وأنهم يملكون حارسين فقط صغار السن للاستمرار فى بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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