منتخب مصر يسقط أمام كينيا في تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة

فشل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال في تحقيق الفوز على منتخب كينيا في ثاني مباريات تصفياتالمنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا.
وخسر المنتخب بنتيجة 79 مقابل 97 لصالح المنتخب الكيني، بينما حقق الفراعنة الفوز بالأمس على منتخب روندا.
وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من أوغندا وكينيا ورواندا وتنزنيا.
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