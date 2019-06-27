فشل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال في تحقيق الفوز على منتخب كينيا في ثاني مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا. المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا. وخسر المنتخب بنتيجة 79 مقابل 97 لصالح المنتخب الكيني، بينما حقق الفراعنة الفوز بالأمس على منتخب روندا. وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من أوغندا وكينيا ورواندا وتنزنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يسقط أمام كينيا في تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.