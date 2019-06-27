ألمانيا تهزم رومانيا برباعية وتتأهل إلى نهائي أمم أوروبا للشباب

تغلب منتخب ألمانيا للشباب على نظيره الروماني بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا المقامة في إيطاليا. المقامة في إيطاليا. سجل أهداف اللقاء نديم اميري هدفين ،لوكا فالدشميدت هدفين في الدقائق 21،51،90،94 للمنتخب الألماني بينما سجل أهداف رومانيا جورج بوشكاش في الدقائق 26،44 وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الألماني إلي النهائي بينما يلعب المنتخب الروماني علي المركز الثالث والرابع.

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