السبت أكبر مسيرة رياضية بالقاهرة لاحتفالات ذكرى 30 يونيو

تشهد القاهرة أكبر مسيرة رياضية واحتفالات ذكرى 30 يونيو بمشاركة اكثر من 2000 شاب فى الخامسة عصر يوم السبت القادم. تنطلق المسيرة من أمام مركز شباب الجزيرة وتأتي فى إطار التعاون بين كل من الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة اللواء إسماعيل الفــار ومديريــة الشباب والرياضة برئاسة د أشرف البجرمي وكيل الوزارة وبإشراف قطاع الرياضة برئاسة أيمن طاهر وكيل الرياضة وأسرة الإدارة العامة للرياضة برئاسة د ياسر منصور وقد تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور السادة مديري المراكز لتظهر احتفالية ذكري 30 يونية بالشكل اللائق وهذا الحدث المشهود في تاريخ الدولة المصرية، وأكد د البجرمي أن تلك الاحتفالية تشمل مسيرة في أكبر حشد رياضي مساء السبت 29 /6 / 2019 في تمام الخامسة مساءً بمركز شباب الجزيرة في رسالة للعالم من قلب مصر في رسالة تحمل عنواناً للرياضة المصرية بمشاركة 2000من الشباب أبناء مراكز وهيئات القاهرة

كما يشارك أبناء صوت شباب أفريقيا ومؤسسة نحمي تراثنا بالماراثون تحت شعار أفريقيا تجمعنا في إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي إحياء للوحدة الأفريقية تزامناً مع ذكري ثورة يونيه المجيدة.

وأشاد بجهد الوزارة المشرف للإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة د / أمل جمال سليمان

ووجه البجرمي إلي ضرورة التنسيق والتغطية الإعلامية مع كافة القنوات الفضائية والهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية وقام جمال مصري مدير الإعلام بالتنسيق مع كافة الأجهزة لنقل الرسالة للعالم في ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة مؤكداً كل الشكر لوزارة الشباب والرياضة للدعم الغير مسبوق لمراكز شباب مصر والعاصمة القاهرة التي شهدت تطوراً يليق بالدولة المصرية

كما وجه البجرمي الشكر لكل الجهاز التنفيذي القائمة علي دعم لوزارة الشباب د / سونيا عبد الوهاب مدير مدير عام القاعدة الشعبية لمياء درغام و غادة جمال الدين منسق عام الإحتفالية وكل الشكر للإدارة العامة لبرامج التنمية الرياضية وقطاع الرياضة بالقاهرة .

مسيرة في أكبر حشد رياضي مساء السبت 29 /6 / 2019 في تمام الخامسة مساءً بمركز شباب الجزيرة في رسالة للعالم من قلب مصر في رسالة تحمل عنواناً للرياضة المصرية بمشاركة 2000من الشباب أبناء مراكز وهيئات القاهرةكما يشارك أبناء صوت شباب أفريقيا ومؤسسة نحمي تراثنا بالماراثون تحت شعار أفريقيا تجمعنا في إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي إحياء للوحدة الأفريقية تزامناً مع ذكري ثورة يونيه المجيدة.وأشاد بجهد الوزارة المشرف للإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة د / أمل جمال سليمانحيث يقام أكبر حفل فني لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة والمطرب محمد رشاد في رسالة تحمل معني للعالم من خلال رسالة فنية تؤكد أن مصر أقوي ،ووجه البجرمي إلي ضرورة التنسيق والتغطية الإعلامية مع كافة القنوات الفضائية والهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية وقام جمال مصري مدير الإعلام بالتنسيق مع كافة الأجهزة لنقل الرسالة للعالم في ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة مؤكداً كل الشكر لوزارة الشباب والرياضة للدعم الغير مسبوق لمراكز شباب مصر والعاصمة القاهرة التي شهدت تطوراً يليق بالدولة المصريةكما وجه البجرمي الشكر لكل الجهاز التنفيذي القائمة علي دعم لوزارة الشباب د / سونيا عبد الوهاب مدير مدير عام القاعدة الشعبية لمياء درغام و غادة جمال الدين منسق عام الإحتفالية وكل الشكر للإدارة العامة لبرامج التنمية الرياضية وقطاع الرياضة بالقاهرة .

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