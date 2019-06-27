رياضة | سيسيه: خسارة السنغال من الجزائر رسالة تحذير.. وماني كان عليه اللعب أفضل من ذلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه: خسارة السنغال من الجزائر رسالة تحذير.. وماني كان عليه اللعب أفضل من ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه كان يفقد الكرة بسهولة خلال مباراته ضد الجزائر بالجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، معربا عن رضاه بأداء لاعبيه في المباراة رغم الخسارة.

قال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي إن فريقه سيستعد جيداً لمباراة كينيا لحسم التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

شدد على أن الخسارة تحذير للفريق في بداية مشواره وعلينا الاستعداد الجيد لمباراة كينيا وحشد اللاعبين للمباراة القدمة، خاصة بعد استعادة اللاعبين المصابين.

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وعن جانجيه، قال هو لاعب مميز وارغب في استعادته خاصة وأن وسط الملعب عانى في غيابه، مشيرا إلى أن اسماعيلا سار يمكنه اللعب في مباراة كينيا ويجب علينا أن ندرس مباراة الجزائر جيدا لمعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها.

أوضح أن بلماضي مدرب الجزائر خلق فرص تكتيكية وأدار المباراة بشكل جيد.

أردف أن مباراة كينيا ستكون صعبة وبالنسبة لساديو ماني فهم احكموا غلق المساحات أمامه جيدا وكان بإمكانه أن يظهر مستوى أفضل من ذلك.