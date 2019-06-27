رياضة | حقيقة توقيع "كهربا" للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة توقيع "كهربا" للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط فريق الزمالك على عقود انتقاله للنادي الأهلي.

واكد مصدر مقرب من اللاعب، على إنه لم يوقع للأهلي مشيراً إلى أن كل ما يدور شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

واضاف المصدر، أن انقطاع كهربا عن التدريبات لا يعني رحيله عن الفريق بل سيعود اللاعب في الأيام القادمة للمشاركة بصورة طبيعية.

وتابع المصدر، أن كهربا لا يزال يرتبط بعقد مع الزمالك ولن يقوم بالتوقيع للأهلي لاحترامه عقده مع الأبيض