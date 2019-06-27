رياضة | نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات الكاميرات نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، في ملعب الدفاع الجوي، والذي جاء إلى مصر من أجل مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019.

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وتواجد عثمان ديمبلي بطل العالم في ملعب الدفاع الجوي لمشاهدة مباراة السنغال والجزائر بالمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

اللاعب الذي تواجد في مقصورة الملعب، أكد أنه سيقوم بتشجيع 3 منتخبات في البطولة القارية وهم الجزائر والسنغال وموريتانيا.