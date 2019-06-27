رياضة | إسماعيل بن ناصر يتحدث عن تأهل الجزائر وحصده جائزة الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل بن ناصر يتحدث عن تأهل الجزائر وحصده جائزة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر عن سعادته بتحقيق الفوز على السنغال بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال بن ناصر في مؤتمر صحفي : "درسنا للسنغال جيدا وقدمنا مباراة قوية واعتمدنا على غلق المساحات".

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وأوضح أنه سعيد بالجائزة الثانية على التوالي في مباريات الجزائر بالكان.

ونجح المنتخب الجزائري، في الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد بالجولة الثانية لدور المجموعات، ليتأهل رسميا لدور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية.