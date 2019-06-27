رياضة | منتخب السنغال يفشل في إنهاء عقدته الأزلية أمام الجزائر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السنغال يفشل في إنهاء عقدته الأزلية أمام الجزائر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب منتخب الجزائر على نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2019.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف البلايلي بالدقيقة 49 لصالح المنتخب الجزائري، ليهدي فريقه فوزًا ثمينًا على حساب منتخب السنغال ، في قمة مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، ليتأهل "ثعالب الصحراء" للدور ثمن النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وفشل منتخب السنغال في التخلص من عقدة "محاربي الصحراء" في بطولة أمم إفريقيا، حيث لم يُحقق المنتخب السنغالي أي انتصار على منتخب الجزائر خلال تاريخ مواجهاتهما في البطولة القارية.

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وتقابل منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي في 4 مباريات خلال بطولة أمم إفريقيا، فاز "محاربي الصحراء" في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

أول مباراة جمعت السنغال والجزائر في أمم إفريقيا كانت في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 1990، وفاز "الخضر" بهدف دون مقابل، وتجدد اللقاء بينهما في دور المجموعات بنسخة 2015 وفاز المنتخب الجزائري 2/0.

أما ثالث المواجهات بين المنتخبين الجزائري والسنغالي في أمم إفريقيا، كانت في نسخة البطولة عام 2017 في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل 2/2، وفاز منتخب الجزائر في مباراته الرابعة ضد السنغال بالبطولة القارية مساء اليوم بهدف دون مقابل ليُكرس عقدته أمام أسود التيرانجا.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا لدور الـ16، بينما توقف رصيد السنغال عند 3 نقاط بالمركز الثاني، ويتذيل منتخبي كينيا وتنزانيا الترتيب بدون نقاط.