رياضة | لاعبو كينيا لـ"الخليج 365 الرياضي" : سنقدم أفضل ما لدينا أمام تنزانيا وسنحاول التأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو كينيا لـ"الخليج 365 الرياضي" : سنقدم أفضل ما لدينا أمام تنزانيا وسنحاول التأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد " ديفيد أوينو" مدافع منتخب كينيا ولاعب زيسكو يونايتد الزامبي أن منتخب بلاده سيقدم كل ما لديه فى مباراة الليلة أمام منتخب تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة والمقرر إقامته فى العاشرة مساءً على ملعب الدفاع الجوى.

وأضاف "أوينو" فى حديث خاص ل"الخليج 365 الرياضي" كان لقاء الجزائر السابق جيداً، كنا نرغب في تحقيق إنطلاقة جيدة لكن للأسف تعرضنا للهزيمة.

وعن مواجهة تنزانيا الليلة، قال :" سنحاول تقديم الافضل و تحقيق الانتصار للحفاظ على حظوظنا في التأهل للدور القادم.

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وأكد أيضاً مدافع المنتخب الكينى" جوزيف أكومو" ولاعب ريال موناركس الأمريكى أن الحظوظ فى تأهل كينيا للدور القادم مازالت موجودة.

وصرح أكومو ل" الخليج 365 الرياضي "، قائلاً :" أعتقد لإزالت الحظوظ أمامنا لا زلت امامنا مباراتان أمام تنزانيا والسنغال.

وبخصوص مباراة تنزانيا سنحاول تقديم مستوى أفضل و سنعمل على تحقيق الفوز.