رياضة | الجمهور الجزائري ينظف مدرجات ملعب الدفاع الجوي عقب مواجهة السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور الجزائري ينظف مدرجات ملعب الدفاع الجوي عقب مواجهة السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير الجزائر بتنظيف مدرجات الدفاع الجوي، عقب فوز محاربو الصحراء على السنغال بهدف دون رد بالأمم الإفريقية.

ورفضت الجماهير الحاضرة للمباراة، ترك الملعب حتى يتم تنظيفه بالكامل، عقب إنتهاء مباراة بلادهم بالجولة الثانية.

ونجح المنتخب الجزائري، في الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد بالجولة الثانية لدور المجموعات، ليتأهل رسميا لدور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية.