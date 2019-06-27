رياضة | المحلة يعلن تعاقده مع حارس إف سي مصر على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحلة يعلن تعاقده مع حارس إف سي مصر على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، تدعيماته الصيفية، بضم أحمد شوقى حارس مرمى أف سي مصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك فى حضور خالد عيد المدير الفنى وأحمد أبوالعزم رئيس لجنة التعاقدات، وطه السيد مدير النشاط الرياضى.

سبق للاعب الإنضمام لصفوف سموحة، والرجاء وشربين وإف سي مصر، قبل الإنتقال للمحلة، وعبر "شوقي" في حديث للفجر الرياضي، عن سعادته بالانتقال للفريق المحلاوي، متمنيا المساهمة في الصعود بالمحلة للدوري الممتاز 'مكانه الطبيعي' وأيضا العمل علي تحقيق طموحه الشخصي وهو الانضمام لمنتخب مصر.

سبق للمحلة بضم 6 صفقات، عادل فكري لاعب وسط المنصورة، ومحمد فتح الله مدافع جمهورية شبين، وعمار محسن الظهير الأيسر لجمهورية شبين، وأشرف سيد لاعب وسط أف سي مصر علي سبيل الإعارة، ومصطفي عبدالستار حارس بني سويف، ومحمد مصطفي حموشة صانع ألعاب مياه البحيرة.