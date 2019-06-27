رياضة | بن ناصر رجل مباراة الجزائر والسنغال في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن ناصر رجل مباراة الجزائر والسنغال في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019 فوز إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب الجزائر أمام السنغال والتي حسمها محاربي الصحراء لصالحهم بهدف نظيف.

وقدم بن ناصر مستوى مميز للغاية مع منتخب الجزائر في المباراة، ونجح في المساهمة بفوز فريقه باللقاء والنقاط الثلاث.

وتأهل منتخب الجزائر لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد فوزه على السنغال بهدف نظيف حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط محتلا صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني.