رياضة | "بلايلي" يقود الجزائر للفوز على السنغال والتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلايلي" يقود الجزائر للفوز على السنغال والتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص منتخب الجزائر فوزا غاليًا من أنياب نظيره السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، في قمة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحيت لهم طوال الـ٤٥ دقيقة الأولى.

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وفي الشوط الثاني وبعدما أهدر سفيان فيغولي فرصة محققة للتسجيل، نجح يوسف بلايلي في إحراز الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة ٤٩ بتسديدة قوية، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيغولي.

بعد الهدف الذي أحرزه بلايلي أتيحت أكثر من فرصة للجزائريين لإضافة الهدف الثاني لكن بونجاح ورياض محرز لم يستغلا الفرص التي أتيحت لهما، في المقابل أهدر أيضا لاعبو السنغال عدة فرص لإدراك التعادل.

وبهذا الفوز وفع منتخب الجزائر رصيده إلى ٦ مقاط محتلا صدارة المجموعة الثالثة ويضمن رسميا التأهل لدور الستة عشر من البطولة، بينما توقف رصيد السنغال عند ٣ نقاط في المركز الثاني.