اونلاين | يلا شوت Algeria مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر (1-0) kORA live جوول محرز BEIN PLUS

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 6 / 2019 في كأس أمم إفريقيا، حيث سيكون عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد قوي ومثير، بين منتخبي السنغال بقيادة ساديو ماني وخاليد كوليبالي، والجزائر بقيادة عطال ومجرز، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر حاليًا، يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر بدون تقطيع 2019 Africa Cup of Nations.

موعد مباراة السنغال والجزائر كورة لايف Yalla shoot والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة الجزائر والسنغال في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الجزائر، تنقل المباراة على شاشة beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية الرياضية حيث تذيع المباراة عبر البث الأرضي للتلفزيون المصري.

تشكيل الجزائر أمام السنغال اليوم

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: عيسي ماندي – رفيق حليش – رامي بن سبعيني- محمد فارس.

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – مهدي عبيد.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – رياض محرز.

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تشكيل السنغال أمام الجزائر اليوم:

حراسة المرمي: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – شيخو كوياتيه – موسي واجو.

خط الوسط: بابا أليون نديياي – اديو ماني – إدريسا جاي – كريبان دياتا .

خط الهجوم: كيتا دياو.

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