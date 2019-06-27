الان تتابع الأهلي يعلن تعاقده مع يزيد البكر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي أهلي جدة، يوم الخميس، إكمال تعاقده مع اللاعب يزيد البكر للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم قادما من صفوف الفيصلي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة اللاعب، وغرد الحساب بـ :يزيد البكر أهلاوياً لأربع سنوات مقبلة.
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